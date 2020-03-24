Зіркові футболісти стають у чергу, щоб потрапити на тренування до юного воротаря: відео

Хлопчик, який грає на позиції воротаря, вирішив потренуватись під час карантину та зробив це оригінальним чином. Таке відео вразило зірок футболу, які вже пропонують юному таланту потренуватись у їх компанії.

Хлопчик просто вирішив удосконалити свої навички гри у воротах, використовуючи паркан на задньому дворі. Відео тренування в інтернет виклала його мати, яке за декілька годин набрало шаленої популярності.

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Футболісти яскраво відреагували на незвичайні тренування юного воротаря в умовах карантину.

Коли ти воротар і у тебе єдина дитина в умовах карантину. ти намагаєшся не відставати від тренувань. Син придумав це! Я – вражена,

– підписала відео мама хлопчика.

Відео тренувань юного воротаря

When you’re a goalkeeper... and an only child... in self isolation... and trying to keep up with your training... came up with this himself! I’m so impressed. #coronavirus #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/FFzJ1LE3N1 — Sarah-Jayne Tobin (@TheSJTobin) March 23, 2020

Відео побачили імениті воротарі, це голкіпер МЮ Давід Де Хеа і колишній страж воріт "червоних дияволів" Петер Шмайхель.

Ніщо, навіть злий вірус, такий як COVID-19, не повинен заважати талановитому воротареві ставати краще. Молодець, хлопець,

– прокоментував легендарний Шмайхель.

Іспанський гравець "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата запропонував хлопчикові потренувати з ним штрафні удари, коли завершиться карантин. Також свої послуги хлопцеві запропонував голкіпер "Уотфорда" Бен Фостер.

На наступний ранок Нейт прокинувся справжньою зіркою футболу. Біля його будинку було багато представників ЗМІ, які очікували взяти коментар у юного футболіста. Ось так за один день юному Нейту вдалось стати зіркою футболу.

Тепер на Нейта чекає багато зіркових тренувань. Футболіст здобуде неабиякий досвід та допоможе потренуватись популярним футболістам. Можливо, хлопець в майбутньому стане черговим успішним воротарем МЮ чи ще якогось клубу лідера світових чемпіонатів.

That was a day to remember!!!!



No joke; Nate has a rake of interviews tomorrow. He’s buzzing, this has been the most wonderful distraction from a thing that was worrying him- so, thanks Twitter!



Delighted you all enjoyed the video! pic.twitter.com/YHTgaGcyqR — Sarah-Jayne Tobin (@TheSJTobin) March 24, 2020

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