Зіркові футболісти Яремчук та Чех зустрілися з фанатами та розповіли, ким захоплюються: фото

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Відомі спортсмени, які подарували Україні незабутній футбольний червень, лідер атаки національної збірної Роман Яремчук та чемпіон світу U-20 Максим Чех, зустрілися зі своїми вболівальниками у київському ТРЦ Lavina Mall 22 червня.

Хлопці роздали чимало подарунків і автографів та розказали про свої сокровенні спортивні мрії.

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Так, Роман Яремчук заявив, що кожний футболіст мріє, напевно, про "Реал" та "Барселону". "Але не я, я особисто хотів би зіграти з Олександром Зінченком у "Манчестер Сіті", – відповів він.

Натомість Максим Чех наголосив, що йому подобається гра Канте з "Челсі" та як свого часу грав Гаттузо у "Мілані".

Як пройшла зустріч Яремчука та Чеха з вболівальниками: фото

Зазначимо, що Роман Яремчук та Максим Чех уже не перші учасники проекту "Зірковий гість". І схоже українському вболівальнику такі зустрічі до душі, адже увагу футболістам приділили три сотні фанатів. 

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Теги: Спорт Футбол Новини України Новини Спорту Новини Києва
Джерело: 24 канал
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