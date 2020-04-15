Зіркові футболісти "Ювентуса" нарешті вилікувалися від коронавірусу
Захисник "Ювентуса" Даніеле Ругані півзахисник Блез Матюїді вилікувалися від коронавірусу.
Таку заяву оприлюднила пресслужба туринського клубу.
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Італієць і француз здали по два тести на інфекцію, і всі вони дали негативний результат. Таким чином, футболісти остаточно вилікувалися і відтепер не зобов'язані дотримуватися суворої самоізоляції.
У таборі "Ювентуса" залишається лише один хворий. Це Пауло Дибала, який раніше оголосив про одужання, але знову здав позитивний тест. Зауважимо, що останніми днями в Італії спостерігається тенденція до зменшення кількості летальних випадків, натомість все більше людей одужують.
- Про зараження Ругані коронавірусом стало відомо 12 березня. Даніеле став першим гравцем з Серії А з позитивним тестом. У свою чергу в Матюїді інфекція була виявлена 17 березня.
- До слова, на момент зупинки Серії А Ювентус лідирував у чемпіонаті, випереджаючи Лаціо на 1 очко.
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