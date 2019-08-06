Зіркові українські футболісти підтримають "Динамо" в матчі з "Брюгге"
У вівторок, 6 червня, "Динамо" в Бельгії зіграє проти "Брюгге" перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Екс-гравці київського "Динамо" Євген Макаренко, Роман Безус та Роман Яремчук підтримають колишню команду в матчі проти "Брюгге".
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Макаренко вже відвідав тренування киян в Брюгге, а ось Безус заявив, що приїде на матч разом з батьком і Яремчуком.
Так, як раз збираюся виїжджати. Хочу побачити хлопців і взяти квитки на гру. Будемо підтримувати киян з татом і Ромою Яремчуком,
– заявив Безус.
Матч кваліфікації Ліги чемпіонів "Брюгге" – "Динамо" відбудеться 6 серпня, о 21:30. Спорт24 проведе онлайн-трансляцію зустрічі.
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