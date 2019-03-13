Зіркові українські спортсмени покепкували з дербі "Динамо" та "Шахтаря": фото та відео

Українські спортсмени Олег Верняєв та Жан Беленюк наочно продемонстрували ситуацію в чемпіонаті України з футболу в даний момент.

Верняєв виклав в Instagram відео, як він проводить борцівський прийом проти Жана Беленюк. При цьому Верняєв красується в футболці "Шахтаря", а Беленюк позує в формі київського "Динамо".

Читайте також: Жан Беленюк і Павло Зібров заспівали привітання на 8 березня: відео

Очевидно, Жан і Олег є вболівальниками українських клубів – непримиренних суперників. "Ситуація в УПЛ", – жартома підписав відео Олег Верняєв.

У свою чергу, Жан Беленюк не розуміє, чому кияни не можуть так само легко розправитися з "Шахтарем", як він сам з їх вболівальником:

До слова, "Динамо" відстає від "Шахтаря" на сім очок в чемпіонаті України і зустрінеться з "гірниками" в 1/4 фіналу Кубка України 3 квітня.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram