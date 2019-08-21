Зіркові українські супертяжи дізналися дату наступних поєдинків

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Владислав Сіренко
Владислав Сіренко

Одразу троє українських боксерів вийдуть в ринг в рамках вечора боксу в Карлсруе, Німеччина.

Супертяжі Владислав Сіренко (12-0, 11 КО) і Олександр Захожий (12-0, 10 КО) проведуть свої наступні поєдинки 12 жовтня в Palazzohalle.

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До них приєднається ще один українець, володар молодіжного пояса WBC Silver Петро Іванов (10-0-2, 6 КО). Суперники боксерів поки невідомі.

Варто зазначити, що Сіренко і Захожий вже билися в Карлсруе і тоді здобули впевнені перемоги над своїми суперниками.

Спорт 24 писав, що у попередньому бою Владислав Сіренко переміг росіянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО) в рамках вечора боксу в ПАР. Українець пресингував свого суперника весь бій і після серії ударів в сьомому раунді рефері був змушений зупинити поєдинок.

У свою чергу, Олександр Захожий здобув впевнену перемогу в рамках вечора боксу в Києві. Українець зустрічався в рингу з 30-річним боснійцем Срданом Говедаріцею (7-8, 6 КО) і нокаутував його.

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Теги: Спорт Бокс
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