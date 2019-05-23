Зіркові українські тенісистки дізналися перших суперниць на Roland Garros-2019

У четвер, 23 травня, відбулося жеребкування основної сітки одиночного розряду у жінок Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна у першому колі Roland Garros зустрінеться з американкою Вінус Вільямс. Суперниці до цього двічі зустрічалися і обмінялися перемогами. Зазначимо, що українка отримала дев'ятий номер посіву.

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Леся Цуренко в стартовому матчі турніру Великого шолома зіграє проти Ежені Бушар з Канади. Українка програла канадці два з трьох останніх матчів.

Ще одна українка Даяна Ястремська вперше зіграє на Roland Garros. У першому раунді її суперницею стала іспанка Карла-Суарес Наварро. Варто зазначити, що не так давно Даяна програла представниці Іспанії на грунтовому турнірі в Римі.

Катерина Козлова в першому матчі турніру зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації, яка завершиться 24 травня. Цікаво, що в другому раунді українка може зіграти проти Світоліної.

Roland Garros пройде з 26 травня по 8 червня, а поточною переможницею турніру є румунка Сімона Халеп.

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