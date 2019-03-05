Зіркові українські тенісистки дізналися перших суперниць на турнірі WTA в Індіан-Уеллсі

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська дізналися суперників на турнірі WTA в Індіан-Уеллсі.

У першому раунді серед них зіграє лише Ястремська, а Цуренко і Світоліна почнуть свої виступи на цьому турнірі з другого кола.

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Еліна Світоліна отримала шостий номер посіву. У другому колі суперницею українки стане переможниця матчу між Ван Яфань і Софією Кенін, які минулого тижня зустрічалися у фіналі турніру в Акапулько.

Перша ракетка України сьомий рік поспіль виступить в Індіан-Уеллсі: в минулому сезоні вона дійшла до третього кола, а найкращий результат показала в 2015-му та 2017 роках, коли грала в четвертому раунді

Леся Цуренко виступить на турнірі під 24-м номером посіву. Суперниця нашої тенісистки визначиться в матчі власниці wild card Джесіки Пегули і однією з переможниць кваліфікації.

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Українка у восьмий раз зіграє на BNP Paribas Open: попередні два сезони Цуренко програвала на старті турніру, а в 2015 році зуміла дійти до чвертьфіналу, не догравши матч через травму щиколотки проти майбутньої фіналістки Олени Янкович.

Даяна Ястремська в першому матчі проведе дебютну зустріч з австралійкою Дариною Гавриловою. 18-річна одеситка вперше зіграє на змаганнях в Каліфорнії.

Турнір завершиться 17 березня, а його призовий фонд складе 8,6 мільйона доларів.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Леся Цуренко
Джерело: 24 Канал
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