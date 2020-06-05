Американський баскетболіст ЛеБрон Джеймс є засновником власної кінопродюсерської компанії SpringHill Entertainment. Саме вона профінансує документальний проєкт про великі расові сутички 1921 року.

Про це повідомляє Deadline. Ідея проєкту швидше за все виникла після вбивства Джорджа Флойда. Смерть чоловіка сколихнула весь світ.

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Зараз у США вирують протестні акції та демонстрації, що поширилися в половині штатів країни.

Спортсмен ЛеБрон Джеймс анонсував документальний фільм про заворушення в Талсі 1921 року, найбільшому розбраті на расовому ґрунті в історії Америки.

Режисером проєкту виступить Саліма Корома, раніше зняла стрічку "Поганий реп" з Аквафін.

Що відомо про смерть Джорджа Флойда

25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.

Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він начебто навіть не опирався під час затримання.

Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно – наступного дня чоловік помер.

Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".

Досягнення ЛеБрона Джеймса