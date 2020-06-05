Зірковий баскетболіст ЛеБрон Джеймс зніме кіно про расизм
Американський баскетболіст ЛеБрон Джеймс є засновником власної кінопродюсерської компанії SpringHill Entertainment. Саме вона профінансує документальний проєкт про великі расові сутички 1921 року.
Про це повідомляє Deadline. Ідея проєкту швидше за все виникла після вбивства Джорджа Флойда. Смерть чоловіка сколихнула весь світ.
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Зараз у США вирують протестні акції та демонстрації, що поширилися в половині штатів країни.
Спортсмен ЛеБрон Джеймс анонсував документальний фільм про заворушення в Талсі 1921 року, найбільшому розбраті на расовому ґрунті в історії Америки.
Режисером проєкту виступить Саліма Корома, раніше зняла стрічку "Поганий реп" з Аквафін.
Що відомо про смерть Джорджа Флойда
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він начебто навіть не опирався під час затримання.
- Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно – наступного дня чоловік помер.
- Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".
Досягнення ЛеБрона Джеймса
- Джеймс є триразовим чемпіоном НБА.
- Тричі ставав найціннішим гравцем фіналу НБА, а також чотири рази був найціннішим гравцем НБА, найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату і новачком року.
- Дванадцять разів входив у першу збірну всіх зірок НБА, а також п'ять разів до збірної всіх зірок захисту.
- Шістнадцять разів брав участь у матчі всіх зірок, де тричі визнавався найціннішим гравцем.
- У 2008 році вийшов документальний фільм "Більше, ніж гра" про Джеймса і його шкільну команду. У 2015 році знявся в кінокомедії режисера Джадда Апатоу "Дівчина без комплексів".
- За версією "Forbes" (2019) був визнаний найбільш високооплачуваним гравцем в НБА.