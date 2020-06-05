Лідер туринського "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду б'є чергові рекорди, цього разу у фінансовому плані. Футболіст є третім спортсменом, якому вдалось стати доларовим мільярдером.

Про це повідомляє Forbes. 35-річний Роналду став першим футболістом, чий статок перевищив показник в 1 мільярд доларів.

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Третій спортсмен-мільярдер у світі

Зазначимо, що Кріштіану – третій спортсмен, якому вдалося досягти такої позначки у фінансових показниках. Раніше таким досягненням могли похвалитися гольфіст Тайгер Вудс (2009) і боксер Флойд Майвезер (2017). Кріштіану першим досяг подібного у командному виді спорту.

За свою 17-річну кар'єру він заробив 650 млн доларів на футбольному полі. Решта грошей припадають на трудові договори зі спонсорами.

У рейтингу Forbes найбільш високооплачуваних спортсменів 2020 року Роналду став другим, поступившись швейцарському тенісистові Роджеру Федереру.

За рік призові Федерера склали 6,3 мільйона доларів, спонсори контракти і реклама – 100 мільйонів доларів.

Португалець Кріштіану Роналду розмістився на другій сходинці з доходом у 105 мільйонів євро.

Футболіст за два місяці під час пандемії коронавірусу заробив 2,1 мільйона євро у своєму Instagram. За цей час футболіст опублікував всього лише чотири рекламних постів, пише видання Dailymail.

Заробітки інших спортсменів у Instagram