Роналду випередив Мессі та став першим футболістом-мільярдером у світі – Forbes
Лідер туринського "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду б'є чергові рекорди, цього разу у фінансовому плані. Футболіст є третім спортсменом, якому вдалось стати доларовим мільярдером.
Про це повідомляє Forbes. 35-річний Роналду став першим футболістом, чий статок перевищив показник в 1 мільярд доларів.
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Третій спортсмен-мільярдер у світі
Зазначимо, що Кріштіану – третій спортсмен, якому вдалося досягти такої позначки у фінансових показниках. Раніше таким досягненням могли похвалитися гольфіст Тайгер Вудс (2009) і боксер Флойд Майвезер (2017). Кріштіану першим досяг подібного у командному виді спорту.
За свою 17-річну кар'єру він заробив 650 млн доларів на футбольному полі. Решта грошей припадають на трудові договори зі спонсорами.
У рейтингу Forbes найбільш високооплачуваних спортсменів 2020 року Роналду став другим, поступившись швейцарському тенісистові Роджеру Федереру.
За рік призові Федерера склали 6,3 мільйона доларів, спонсори контракти і реклама – 100 мільйонів доларів.
Португалець Кріштіану Роналду розмістився на другій сходинці з доходом у 105 мільйонів євро.
Футболіст за два місяці під час пандемії коронавірусу заробив 2,1 мільйона євро у своєму Instagram. За цей час футболіст опублікував всього лише чотири рекламних постів, пише видання Dailymail.
Заробітки інших спортсменів у Instagram
- Лідер "Барселони" аргентинець Ліонель Мессі також опублікував чотири рекламних роликів і заробив 1,45 мільйона євро.
- Трійку лідерів замкнув бразильський нападник ПСЖ Неймар заробив 1,3 мільйона євро.
- На четвертому місці розташувався легендарний баскетболіст Шакіл О'Ніл, який заробив 653 тисячі євро, опублікувавши 16 рекламних постів.