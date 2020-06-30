Віцечемпіон світу у складі "Динамо" Йосип Піварич відмовляється покидати київський клуб. Хорватський футболіст хоче продовжити контракт з "Динамо".

Про те, що Піварич бажає залишитися у київському клубі, інформує телеграм "Шах и Шах".

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Піварич пов'язує себе з "Динамо"

31-річний хорват, який задовольняється роллю запасного футболіста, вже повідомив своїм близьким, що хотів би отримати новий контракт з киянами.

Повідомляється, що Йосип хоче завершити кар'єру у "Динамо".

Піварич начебто комфортно почувається в Україні і не бажає переїжджати. Через те, що цього року його дочка йде в перший клас, сім'я Йосипа сподівається, що це станеться саме у Києві.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" не буде продовжувати контракт з Піварічем. Хорват начебто мав повернутися у "Динамо" Загреб.

Кар'єра Піварича у "Динамо"

Гравець виступає за "Динамо" з літа 2017 року. На його рахунку 5 результативних передач 46 матчах.

Через травми в останніх сезонах Піварич вибув з основної обойми. У цьому сезоні він провів 95 хвилин на полі у футболці "Динамо".

Чинна угода Піварича з "Динамо" закінчується 30 червня 2020 року.