Зірковий нападник "Реала" Лука Йовіч травмувався та ледь не помер на карантині: фото

Лука Йовіч не зможе допомогти "Реалу" в останніх матчах сезону. Сербський форвард серйозно пошкодив стопу. Травма залишила гравця поза футболом на три місяці.

За інформацією Kurir, 22-річний форвард зламав ногу внаслідок падіння з тераси у своєму будинку, а не під час тренування, як повідомлялося раніше.

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Лука дійсно був травмований і ледве вижив. Він впав зі стіни. Не знаю, як це пояснити – не дуже розумію, як це сталося. Все сталося випадково", – йдеться у повідомленні.

Батько футболіста відмовився повідомити журналістам подробиці. "Будь ласка, зрозумійте мене, але я нічого не можу вам сказати. З клубу надійшла вказівка, що ніхто не повинен нічого говорити – навіть Лука", – сказав чоловік.

Йовіч намагався обманути "Реал", вдавши ніби отримав це ушкодження під час тренування в Мадриді, однак медичній службі "мадридців" не знадобилося було багато часу, щоб визначити, що гравець отримав травму набагато раніше, ніж про це повідомив.

Voilà sa blessure réalisé en plein confinement c'est beau pic.twitter.com/yxGDa2NpeK — Luka Jovic (@LukaJovic_) May 8, 2020

В сезоні-2019/20 форвард провів 24 матчі за "Реал", забив два голи і зробив одну результативну передачу.

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