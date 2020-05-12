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Зірковий нападник "Реала" Лука Йовіч травмувався та ледь не помер на карантині: фото

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Лука Йовіч травмувався
Лука Йовіч травмувався / Getty Images

Лука Йовіч не зможе допомогти "Реалу" в останніх матчах сезону. Сербський форвард серйозно пошкодив стопу. Травма залишила гравця поза футболом на три місяці.

За інформацією Kurir, 22-річний форвард зламав ногу внаслідок падіння з тераси у своєму будинку, а не під час тренування, як повідомлялося раніше.

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Лука дійсно був травмований і ледве вижив. Він впав зі стіни. Не знаю, як це пояснити – не дуже розумію, як це сталося. Все сталося випадково", – йдеться у повідомленні.

Батько футболіста відмовився повідомити журналістам подробиці. "Будь ласка, зрозумійте мене, але я нічого не можу вам сказати. З клубу надійшла вказівка, що ніхто не повинен нічого говорити – навіть Лука", – сказав чоловік.

Йовіч намагався обманути "Реал", вдавши ніби отримав це ушкодження під час тренування в Мадриді, однак медичній службі "мадридців" не знадобилося було багато часу, щоб визначити, що гравець отримав травму набагато раніше, ніж про це повідомив.

В сезоні-2019/20 форвард провів 24 матчі за "Реал", забив два голи і зробив одну результативну передачу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Реал Спорт Футбол
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