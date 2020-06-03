Футболіст збірної Іспанії та мадридського "Атлетіко" Сауль Ньїгес вирішив допомогти розвивати футбол самостійно. Півзахисник заснував новий клуб для пропаганди здорового способу життя серед молодого покоління.

Інформацію повідомив сам футболіст у своєму твіттері.

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Деталі про клуб

Саулю буде допомагати керувати його брат Аарон. Основна мета заснування такого клубу – виховання молодих футболістів.

Назва клубу – "Коста Сіті", у якому буде виступати близько 30 команд з 500 гравцями різних вікових груп переважно від 4 до 18 років.

Півзахисник зізнається, що така думка виникла у нього, щоб пропагандувати здоровий спосіб життя.

Я хотів повідомити дещо важливе. У місті буде нова команда. Я оголошу про це через три дні,

– заявив футболіст.

Що відомо про керівника нового клубу