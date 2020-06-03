Зірковий півзахисник "Атлетіко" Сауль заснував власний футбольний клуб: гучна заява
Футболіст збірної Іспанії та мадридського "Атлетіко" Сауль Ньїгес вирішив допомогти розвивати футбол самостійно. Півзахисник заснував новий клуб для пропаганди здорового способу життя серед молодого покоління.
Інформацію повідомив сам футболіст у своєму твіттері.
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Деталі про клуб
Саулю буде допомагати керувати його брат Аарон. Основна мета заснування такого клубу – виховання молодих футболістів.
Назва клубу – "Коста Сіті", у якому буде виступати близько 30 команд з 500 гравцями різних вікових груп переважно від 4 до 18 років.
Півзахисник зізнається, що така думка виникла у нього, щоб пропагандувати здоровий спосіб життя.
Я хотів повідомити дещо важливе. У місті буде нова команда. Я оголошу про це через три дні,
– заявив футболіст.
Що відомо про керівника нового клубу
- Вихованець юнацьких команд футбольних клубів "Реал Мадрид" та "Атлетіко".
- Із 2012 року 25-річний Сауль Ньїгес виступає за "Атлетіко".
- Сезон 2013/14 провів в оренді у клубі "Райо Вальєкано", де стабільно виходив в основному складі команди.
- Повернувшись 2014 року до "Атлетіко", також отримував регулярну ігрову практику. Відтоді встиг відіграти за мадридський клуб понад 100 матчів у національному чемпіонаті.
- У нинішньому сезоні на його рахунку 37 матчів у всіх турнірах за команду Дієго Сімеоне (4 голи).
- Футболіст є володарем Кубка Іспанії (2012/13), Суперкубка УЄФА (2012) та переможцем Ліги Європи (2017/18).
- У 2016 році дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Іспанії. Є учасником чемпіонату світу 2018 року в Росії.