Зірковий Альварес погодився на бій з українцем Дерев'янченком

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) може провести бій проти чемпіона світу WBA, WBC, IBF Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО).

Міжнародна боксерська федерація (IBF) поставила ультиматум чемпіону світу в середній вазі мексиканця Саулом Альваресом. Його зобов'язали провести бій проти обов'язкового претендента на титул українця Сергія Дерев'янченко.

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Схоже, Альварес вирішив не ризикувати і переговори почалися. Як стало відомо boxing-mma, команда Альвареса зробила пропозицію про бій Дерев'янченку. Згоду на цей поєдинок дав стрімінговий сервіс DAZN, у якого з мексиканцем багатомільйонний контракт.

У разі, якщо мексиканець проігнорує вимогу IBF, він буде позбавлений чемпіонського пояса в середній вазі, а за титул між собою змагатимуться Дерев'янченко і Геннадій Головкін.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая . Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF.

Хто такий Сауль Альварес?

Чемпіон світу за версіями WBC (2011-2013), WBA (2013), WBO (2016-2017) і The Ring (2013) в першій середній вазі; чемпіон світу за версіями WBC, WBA і The Ring в середній вазі. Регулярний чемпіон світу за версією WBA в суперсередній вазі.