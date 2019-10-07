Зірковий Альварес відмовляється від бою з Головкіним, який переміг Дерев'янченка

Зірковий мексиканський боксер Сауль Альварес заявив, що не планує проводити третій бій з казахстанцем Геннадієм Головкіним. Альварес чемпіон світу в середній вазі за версіями WBC, WBA та журналу The Ring.

Головкін та Альварес провели два поєдинки: перший завершився нічиєю, а в другому Канело виграв рішенням суддів. Після цього Головкін безуспішно добивається реваншу.

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Я той боксер, з яким всі хочуть зустрітися у рингу і перемогти. Після того, як Головкін побився зі мною, чого він добився? Він нічого не зробив. Головкін більше не представляє виклику для мене. Я побив його, дав йому 24 раунди, але він не зміг перемогти мене.



Що станеться в третьому бою? Я знову переможу і нокаутую його. Я розмовляв зі своїми промоутерами. Єдиний інтерес у третьому бою для мене – фінансовий. Якщо вони хочуть цього бою, нехай нададуть мені цифри. Мені потрібні інші виклики,

– цитує Альвареса TV Azteca.

У ніч з 4 на 6 жовтня Геннадій Головкін сумнівним рішенням суддів переміг українця Сергій Дерев'янченка та завоював титули IBF та IBO.

Пояс IBF належав Альваресу, однак організація забрала його в мексиканця. Канело не зміг домовитися про захист титулу в бою з Дерев'янченком і пояс IBF став вакантним.

Канело наступний поєдинок проведе 2 листопада проти росіянина Сергія Ковальова. Цей бій буде за титул WBO у напівважкій вазі, яким володіє Ковальов.