Зірковий Балотеллі кумедно відсвяткував гол, знявши прямий ефір у Instagram прямо на полі: відео

Нападник "Марселя" Маріо Балотеллі незвичним способом відсвяткував гол у ворота "Сент-Етьєна" в домашньому матчі 27 туру чемпіонату Франції.

"Марсель" на своєму полі обіграв "Сент-Етьєн" – 2:0. Переможний м'яч у ворота "зелених" відправив новачок команди Маріо Балотеллі. Оформивши гол бісіклетою, Маріо взяв у оператора заздалегідь приготовлений телефон і запустив пряму трансляцію в Instagram.

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Mario Balotelli is not your mate. He does whatever he wants. pic.twitter.com/SDMuu2Inhm — Latifat Adebayo Ohio (@Phatill) 3 марта 2019 г.

Цікаво, що Балотеллі забив у своїх перших трьох домашніх матчах за "Марсель" в Лізі 1. Востаннє у складі "біло-блакитних" таке робив Ібраїма Бакайоко в 1999 році.

Після 27 турів в активі "Марселя" 44 бали та 4 сходинка в турнірній таблиці Ліги 1. Цього сезону на рахунку Балотеллі 4 забиті голи в 6 поєдинках.

Маріо став гравцем "Марселя" наприкінці січня 2019 року. Нападник перейшов до нового клубу на правах вільного агента, оскільки перед цим розірвав контракт з "Ніццою".

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