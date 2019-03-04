Зірковий Балотеллі кумедно відсвяткував гол, знявши прямий ефір у Instagram прямо на полі: відео

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Маріо Балотеллі записав відео прямо на полі
Маріо Балотеллі записав відео прямо на полі / Фото з відкритих джерел

Нападник "Марселя" Маріо Балотеллі незвичним способом відсвяткував гол у ворота "Сент-Етьєна" в домашньому матчі 27 туру чемпіонату Франції.

"Марсель" на своєму полі обіграв "Сент-Етьєн" – 2:0. Переможний м'яч у ворота "зелених" відправив новачок команди Маріо Балотеллі. Оформивши гол бісіклетою, Маріо взяв у оператора заздалегідь приготовлений телефон і запустив пряму трансляцію в Instagram.

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Цікаво, що Балотеллі забив у своїх перших трьох домашніх матчах за "Марсель" в Лізі 1. Востаннє у складі "біло-блакитних" таке робив Ібраїма Бакайоко в 1999 році.

Після 27 турів в активі "Марселя" 44 бали та 4 сходинка в турнірній таблиці Ліги 1. Цього сезону на рахунку Балотеллі 4 забиті голи в 6 поєдинках.

Маріо став гравцем "Марселя" наприкінці січня 2019 року. Нападник перейшов до нового клубу на правах вільного агента, оскільки перед цим розірвав контракт з "Ніццою".

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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