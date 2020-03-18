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Зірковий баскетболіст Кевін Дюрант захворів на коронавірус

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Кевін Дюрант / topsports.am

У чотирьох гравців баскетбольного клубу НБА "Бруклін Нетс" виявили захворювання коронавірусу. Одним із тих у кого тест виявився позитивним став дворазовий призер НБА Кевін Дюрант.

Форвард пропускав сезон через важку травму, але не зміг убезпечити себе від вірусу. Про це повідомляє Шемс Чарану у своєму твіттері.

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31-річний американець Кевін Дюрант заспокоює вболівальників, але просить їх бути обережними, берегти себе і дотримуватися правил карантину.

Ім'я інших трьох баскетболістів у яких виявили коронавірус не повідомляються.

Кевін Дюрант пропускав тривалий час через важку травму ахіллового сухожилля, яку отримав у фіналі плей-офф НБА 2018/19 проти "Торонто Репрорс". Форвард покинув майданчик не чекаючи кінця матчу на милицях в захисному черевику на правій нозі.

Додамо, що середня результативність американця за його 12 років в НБА складає 27 очок, 7 підбирань та 4 передачі.

  • Титулований баскетболіст здобув дві золоті нагороди Олімпійських ігор разом зі збірною США.
  • У його активі одна медаль найвищого ґатунку на чемпіонаті світу.
  • Дюрант двічі ставав чемпіоном НБА у складі “Голден Стейта”, визнавався найціннішим гравцем сезону НБА-2014.
  • Десять разів брав участь у матчах зірок НБА та ставав найбільш результативним гравцем НБА (2010, 2011, 2012, 2014 років).

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Спорту Спорт Баскетбол
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