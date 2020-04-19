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Зірковий боєць UFC став першим, хто підняв двометрового Шакіла О'Ніла: відео

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Франсис Нганну / twitter.com/francis_ngannou

Франко-камерунський боєць UFC Франсис Нганну зміг зробите те, що донедавна не вдалося, мабуть, нікому. Нганну підняв колишнього зіркового баскетболіста Шакіла О'Ніла.

Член Залу слави, легендарний центровий Шакіл О'Ніл зняв відео, на якому Франсис підіймає його на руки.

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Вага 48-річного Шака становить близько 150 кілограмів. Його зріст – 2 метри і 16 сантиметрів.

"Це перший раз, коли хтось підняв мене на руки", – зізнався в кінці ролика О'Ніл.

Що відомо про Франсиса Нганну? 33-річний боєць змішаних єдиноборств (MMA). Посідає другу сходинку в рейтингу UFC в суперважкій вазі. Провів 17 професійних боїв, здобув 14 перемог та тричі програв.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Змішані єдиноборства MMA Баскетбол
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