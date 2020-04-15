Зірковий ексфутболіст "Аякса" і "Барселони" хотів захворіти на коронавірус

Колишній тренер "Інтера" і "Крістал Пелас" Франк де Бур, який нині працює в "Атланта Юнайтед", розповів про ризик заразитися коронавірусом.

Нідерландського спеціаліста цитує видання Tuttomercato.

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Негативний тест на коронавірус? З одного боку, я радий, але з іншого – хотів би позитивний. Тоді б я одужав і у мене виробився до нього імунітет. Коли коронавірус в Америці тільки починався, один з членів нашого штабу себе погано відчув. Наш тренер воротарів Орландо Трастфулл і мій помічник теж відчували себе недобре, тому ми зробили тест,

– сказав де Бур.

Наразі Де Бур тренує "Атланту", яка є однією із найсильніших команд МЛС.

Франк де Бур як гравець насамперед відомий виступами за клуби "Аякс" та "Барселону", а також національну збірну Нідерландів.

COVID-19 у США: поточна ситуація

Наразі загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні складає понад 590 тисяч і ця цифра постійно зростає. Лише за минулу добу підтвердили більше 30 тисяч нових випадків. Відповідні дані оприлюднив Університет Джона Хопкінса.

Коронавірус зафіксували вже у всіх 50 штатах, окрузі Колумбія та інших американських територіях. За офіційними даними, вже понад 44 тисячі пацієнтів одужали й виписані з лікарень.

Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США. Лише у штаті Нью-Йорк тест на коронавірус зробили близько пів мільйона жителів.

Станом на 14 квітня у штаті Нью-Йорк від коронавірусу померли вже 8 905 людей. Морги переповнені, в лікарнях не вистачає ліжок для хворих, а медики пишуть заповіти. Інфіковані тільки у місті Нью-Йорк вже близько 100 тисяч людей (разом зі штатом – понад 180 тисяч).

Це означає, що, згідно з офіційною статистикою, в одному тільки Нью-Йорку більше інфікованих, ніж у всьому Китаї, де раніше зареєстрували 81 907 випадків захворювання.

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