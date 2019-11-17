Зірковий ексгравець "Динамо" може приєднатися до Ярмоленка у "Вест Хемі"

Колишній захисник "Динамо" Домагой Віда, який нині виступає в Туреччині за "Бешикташ", зацікавив клуб англійської Прем'єр-ліги "Вест Хем".

Менеджер "молотобійців" Мануель Пеллегріні хоче обов'язково посилити центральну зону оборони, і Домагой Віда здається для чилійця ідеальним варіантом, повідомляє видання 90min.

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В останніх двох поєдинках АПЛ "Вест Хем" пропустив 6 м'ячів, а безвиграшна серія команди в турнірі складає вже 6 матчів.

Також зазначається, що за Віду "Вест Хем" готовий заплатити 8,5 мільйонів євро.

Як відомо, за "Вест Хем" вже виступає інший ексфутболіст "Динамо" – Андрій Ярмоленко. Пліч-о-пліч за киян хорват і українець виступали з зими 2013 року (час приходу Віди в команду) і по літо 2017-го (відхід Ярмоленко).