Зірковий футболіст "Баварії" потрапив у ДТП: фото
Чемпіон світу 2014 року у складі Німеччини Джером Боатенг потрапив у ДТП. Аварія сталася у Німеччині 31 березня.
Німецьке видання Bild повідомляє, що аварія сталася зранку. Боатенг потрапив у ДТП, коли повертався у Мюнхен з Лейпцига.
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У Лейпцизі центрбек "Баварії" відвідував сина. Згідно з поліцейським звітом, Боатенг не постраждав.
Автомобіль Mercedes Боатенга вдарився об відбійник на трасі неподалік від Мюнхена під час снігопаду.
Машина футболіста начебто була на літній гумі. Сам Боатенг не постраждав.
Однак центральний оборонець зазнав збитку майна на 25 000 євро.
Що відомо про Боатенга?31-річний оборонець – один з найтитулованіших футболістів Німеччини. Виступав за "Герту" та "Манчестер Сіті". З 2011 року грає за "Баварію". Чемпіон світу 2014 року у складі збірної Німеччини.
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