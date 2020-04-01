24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Зірковий футболіст "Баварії" потрапив у ДТП: фото

- Читать новость на русском
Джером Боатенг / facebook.com/fcbayern.en

Чемпіон світу 2014 року у складі Німеччини Джером Боатенг потрапив у ДТП. Аварія сталася у Німеччині 31 березня.

Німецьке видання Bild повідомляє, що аварія сталася зранку. Боатенг потрапив у ДТП, коли повертався у Мюнхен з Лейпцига.

Дивовижно Фанати "Баварії" влаштували дивовижне модульне шоу на честь 120-річчя клубу: фото і відео

У Лейпцизі центрбек "Баварії" відвідував сина. Згідно з поліцейським звітом, Боатенг не постраждав.

Автомобіль Mercedes Боатенга вдарився об відбійник на трасі неподалік від Мюнхена під час снігопаду.

Машина футболіста начебто була на літній гумі. Сам Боатенг не постраждав.

Однак центральний оборонець зазнав збитку майна на 25 000 євро.

Що відомо про Боатенга?31-річний оборонець – один з найтитулованіших футболістів Німеччини. Виступав за "Герту" та "Манчестер Сіті". З 2011 року грає за "Баварію". Чемпіон світу 2014 року у складі збірної Німеччини.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Аварії та ДТП Баварія
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:12 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
Лікування 21876
сьогодні , 08:57 Експрезидент "Марселя" Папі Діуф помер від коронавірусу
Футбол 495
сьогодні , 10:58 Тенісист Джокович зіграв у теніс сковорідкою та переміг – кумедне відео
Теніс 110
сьогодні , 11:57 Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)
Інші види спорту 2372
сьогодні , 11:52 "Viva Stalin": Усик потрапив у черговий скандал
Бокс 408
сьогодні , 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Лікування 49171
сьогодні , 08:02 Головні новини 31 березня: карантин можуть продовжити, закон про ринок землі заблокували
Новини України 21693
сьогодні , 03:59 Посада керівника "Енергоатома" за 5 мільйонів: Лерос продовжив "зливи" про брата Єрмака
Новини України 24566
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:57 Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)
Ігор Саджениця
сьогодні 09:43 Тенісистка Даяна Ястремська створила штаб для підтримки людей під час карантину
Софія Кулай
31 березня 21:47 Сенсаційний фіналіст Кубка України показав будівництво стадіону під час карантину: відео
Юрій Семенюк
31 березня 17:35 Вартість футболістів через коронавірус знизиться на 28%: дослідження CIES
Ігор Саджениця
31 березня 13:08 Коли вам говорять залишитися вдома – це означає залишатися вдома, – Володимир Кличко українцям
Ігор Саджениця

Новини
Більше новин
Залиште відгук