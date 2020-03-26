Туалетний папір і маски: зірковий футболіст "Мілана" влаштував вогняну вечірку на карантині
Через пандемії коронавірусу в Італії футболісти змушені перебувати в самоізоляції. Під час карантину гравці тренуються і підтримують форму, але не забувають про розваги.
Приклад веселого проведення часу показав захисник "Мілана" Тео Ернандес.
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Футболіст влаштував домашню вечірку з карантинними атрибутами: антисептиками, масками і туалетним папером. Природно, не обійшлося без музики.
- Загальна кількість заражених в Італії – 74 386 людей.
- Ситуація з коронавірусом в Італії турбує увесь світ. У країні найбільша кількість смертей через хворобу у світі, а в лікарнях вже не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів.
- Щонайменше 2629 медичних працівників заразились коронавірусом, 13 з яких померли. Згідно з підрахунками, кількість хворих на коронавірус медиків в Італії складає 8,3% від загальної кількості випадків в країні.
- В італійському місті Бергамо тіла померлих від коронавірусу доводиться перевозити з міста. Місцевий крематорій просто не може впоратися з такою великою кількістю тіл.
- Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.
- В Італії від коронавірусу померли вже 3 українки.
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