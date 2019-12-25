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Зірковий футболіст Озіл пожертвував гроші на 219 операцій для дітей з незаможних родин

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Месут Озіл / ФК "Арсенал"

Хавбек лондонського "Арсеналу" Месут Озіл розповів в своєму Instagram про свої пожертвування на операції дітей з незаможних родин по всьому світу.

Озіл оплатив 219 операцій для дітей, які потребували негайного хірургічного втручання. Німець підкреслив, що на цьому благодійна діяльність не закінчується.

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219 операцій вже зроблені, але у нас попереду ще дуже багато роботи. Всі гроші, подаровані на наше весілля з Аміне, підуть на 1000 операцій для дітей по всьому світу. Вдячний кожному, хто зробив свій внесок в цей проєкт. Величезне спасибі медичним працівникам, які співпрацюють з нами – це тільки початок,
– написав футболіст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

219 operations are already done, but there’s still many more to come going forward! As my wife @gulseamine and I announced before our wedding in June 2019, we're covering the costs of another 1,000 life-changing surgeries for children in need around the world. A big thank you goes out to @big.shoe11 for the amazing co-operation over the last couple of years. Thank you to every single wedding guest, fan and follower who has donated towards this project, and a special thank you to all the amazing international medical teams that are involved. This is just the start! Let’s look forward to 2020, and help hundreds of other children in need all together. #M1Ö

Публикация от Mesut Özil (@m10_official)

У поточному сезоні 31-річний півзахисник провів у складі "канонірів" дев'ять матчів, відзначившись одним забитим голом.

"Арсенал" йде на 11-му місці в турнірній таблиці АПЛ. Перший матч під керівництвом нового головного тренера Мікеля Артети "каноніри" проведуть в четвер, 26 грудня, на виїзді проти "Борнмута".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Діти Спорт Футбол Арсенал
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