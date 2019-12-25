Зірковий футболіст Озіл пожертвував гроші на 219 операцій для дітей з незаможних родин
Хавбек лондонського "Арсеналу" Месут Озіл розповів в своєму Instagram про свої пожертвування на операції дітей з незаможних родин по всьому світу.
Озіл оплатив 219 операцій для дітей, які потребували негайного хірургічного втручання. Німець підкреслив, що на цьому благодійна діяльність не закінчується.
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219 операцій вже зроблені, але у нас попереду ще дуже багато роботи. Всі гроші, подаровані на наше весілля з Аміне, підуть на 1000 операцій для дітей по всьому світу. Вдячний кожному, хто зробив свій внесок в цей проєкт. Величезне спасибі медичним працівникам, які співпрацюють з нами – це тільки початок,
– написав футболіст.
У поточному сезоні 31-річний півзахисник провів у складі "канонірів" дев'ять матчів, відзначившись одним забитим голом.
"Арсенал" йде на 11-му місці в турнірній таблиці АПЛ. Перший матч під керівництвом нового головного тренера Мікеля Артети "каноніри" проведуть в четвер, 26 грудня, на виїзді проти "Борнмута".
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