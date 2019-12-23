Зірковий футболіст переніс інсульт перед матчем Ліги чемпіонів

Захисник "Зальцбурга" Патрік Фаркаш зізнався, що переніс інсульт перед матчем Ліги чемпіонів проти "Наполі" в жовтні.

На базі свого клубу 27-річний австрійський захисник втратив свідомість, а потім не міг рухатися і говорити.

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Мені нема чого приховувати і, думаю, кожен уболівальник повинен знати, що сталося зі мною в той вечір: це був інсульт. Я не міг рухатися, хоча намагався зробити хоча б невеликий рух.



Я думав про те, що ж зі мною сталося. У якийсь момент припустив, що це кінець і я можу померти. Я хочу залишити цю історію позаду, але також хочу підтримати інших людей, які постраждали від інсульту, і поговорити з ними,

– наводить слова Фаркаша ESPN.

У нинішньому сезоні 27-річний Фаркаш провів 10 матчів за "Зальцбург", відзначившись двома забитими м'ячами і двома результативними передачами. Після перенесеного інсульту Патрік на полі не з'являвся.

"Зальцбург" зайняв третє місце в своїй групі в Лізі чемпіонів, поступившись "Ліверпулю" і "Наполі". В 1/16 фіналу Ліги Європи австрійці зіграють проти "Айнтрахта".