24 канал техно lifestyle Економіка Здоровʼя футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Зірковий футболіст переніс інсульт перед матчем Ліги чемпіонів

265 Читать новость на русском
Патрік Фаркаш / Фото з відкритих джерел

Захисник "Зальцбурга" Патрік Фаркаш зізнався, що переніс інсульт перед матчем Ліги чемпіонів проти "Наполі" в жовтні.

На базі свого клубу 27-річний австрійський захисник втратив свідомість, а потім не міг рухатися і говорити.

Читайте також: Зіркового лідера "Тоттенхема" дискваліфікували на три матчі за удар шипами

Мені нема чого приховувати і, думаю, кожен уболівальник повинен знати, що сталося зі мною в той вечір: це був інсульт. Я не міг рухатися, хоча намагався зробити хоча б невеликий рух.

Я думав про те, що ж зі мною сталося. У якийсь момент припустив, що це кінець і я можу померти. Я хочу залишити цю історію позаду, але також хочу підтримати інших людей, які постраждали від інсульту, і поговорити з ними,
– наводить слова Фаркаша ESPN.

У нинішньому сезоні 27-річний Фаркаш провів 10 матчів за "Зальцбург", відзначившись двома забитими м'ячами і двома результативними передачами. Після перенесеного інсульту Патрік на полі не з'являвся.

"Зальцбург" зайняв третє місце в своїй групі в Лізі чемпіонів, поступившись "Ліверпулю" і "Наполі". В 1/16 фіналу Ліги Європи австрійці зіграють проти "Айнтрахта".

Список в пологовий будинок: що потрібно взяти з собою
сьогодні
12980
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга чемпіонів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 22:47 Український кікбоксер ефектно побив росіянина на престижному турнірі: відео
Юрій Семенюк 223
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 742
сьогодні 18:10 Даніель Дюбуа – нова грізна сила суперважкої ваги
Андрій Тудовші 1831
сьогодні 17:24 Далакян проведе захист титулу WBA: офіційна дата й ім'я суперника
Юрій Семенюк 149
сьогодні 08:54 "Тоттенхем" вдома програв "Челсі": дубль Вілліана, вилучення Сона (відео)
Ігор Саджениця 664
Новини
Більше новин
Залиште відгук