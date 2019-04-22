Зірковий футболіст ПСЖ відсвяткував чемпіонство "запливом" у роздягальні: епічне відео
Паризький клуб ПСЖ достроково оформив чемпіонство у чемпіонаті Франції вже за підсумком 33 турів. Це другий поспіль титул парижан і тільки восьмий за всю історію.
На матч чемпіонату проти "Монако" у неділю, 21 квітня, ПСЖ виходив вже у статусі чемпіона, оскільки свій матч не виграв "Лілль".
Дивіться також: Як українські футболісти святкували перше за 34 роки чемпіонство у Греції: емоційні відео
На гру футболісти паризької команди вийшли із зображенням Собору Паризької Богоматері й здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1.
Уже після гри футболісти столичної команди гучно святкували своє чемпіонство. Зокрема, відзначився бразилець Дані Алвес.
35-річний футболіст влаштував "заплив" прямо в клубній роздягальні.
Загалом усі гравці паризького клубу не стримували емоцій і несамовито раділи єдиному титулу в сезоні.