Зірковий футболіст ПСЖ виявився швидшим за Усейна Болта: відео

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе оформив хет-трик у матчі Ліги 1 проти "Монако", виграний його командою з рахунком 3:1. Також футболіст встановив швидкісний рекорд у цьому матчі.

Як повідомляє британське видання Daily Mail, в епізоді з першим голом 20-річний нападник перевершив досягнення найшвидшої людини планети Усейна Болта – багаторазового рекордсмена з бігу на 100 і 200 метрів.

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Зокрема, під час забігу футболіст розігнався до 38 км/год. Це перевищило середній показник швидкості ямайського спринтера в 37,58 км/год під час встановлення нимсвітового рекорду в бігу на 100 метрів.

I didn’t even notice him, Mbappe literally the flash. pic.twitter.com/Yv9v5UTs21 — Gio (@Gio__SZN) 22 апреля 2019 г.

Для порівняння, найшвидшим гравцем АПЛ є Лерой Сані, який в минулому сезоні в одному з епізодів розвинув швидкість в 35,48 км/год.

Мбаппе не вперше демонструє свої легкоатлетичні здібності. У минулому році француз розвинув швидкість, за даними різних ЗМІ, від 37 до 39 км/год.

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