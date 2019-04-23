Зірковий футболіст ПСЖ виявився швидшим за Усейна Болта: відео

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Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе / ФК ПСЖ

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе оформив хет-трик у матчі Ліги 1 проти "Монако", виграний його командою з рахунком 3:1. Також футболіст встановив швидкісний рекорд у цьому матчі.

Як повідомляє британське видання Daily Mail, в епізоді з першим голом 20-річний нападник перевершив досягнення найшвидшої людини планети Усейна Болта – багаторазового рекордсмена з бігу на 100 і 200 метрів.

Також у цьому матчі: ПСЖ вийшов на матч чемпіонату Франції у футболках із зображенням Нотр-Дам: фото

Зокрема, під час забігу футболіст розігнався до 38 км/год. Це перевищило середній показник швидкості ямайського спринтера в 37,58 км/год під час встановлення нимсвітового рекорду в бігу на 100 метрів.

Для порівняння, найшвидшим гравцем АПЛ є Лерой Сані, який в минулому сезоні в одному з епізодів розвинув швидкість в 35,48 км/год.

Мбаппе не вперше демонструє свої легкоатлетичні здібності. У минулому році француз розвинув швидкість, за даними різних ЗМІ, від 37 до 39 км/год.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ПСЖ Легка атлетика
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