Зірковий футболіст впевнений, що "Динамо" допоможе йому потрапити в збірну Іспанії

Нападник "Динамо" Фран Соль впевнений, що зможе потрапити в збірну Іспанії, якщо проявить себе в київському клубі.

Про це Фран Соль розповів в інтерв'ю на Youtube-каналі "Зе Інтерв’юер".

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Чи реально, аби мене з "Динамо" покликали у збірну Іспанії? Звичайно. Якщо ти добре граєш у такому клубі, як "Динамо", то тебе можуть помітити і покликати. Якщо я піду цим шляхом, то можу потрапити до збірної.

"Так, я знаю про дербі між "Шахтарем" та "Динамо". Кендзьора і Вербіч показували мені відео про протистояння з "Шахтарем". Дербі – це дуже корисна і приємна штука. Потрібно добре зіграти проти них 7 квітня", – сказав Соль

Соль перейшов в "Динамо" минулої зими з нідерландського клубу "Віллем II". В активі футболіста 4 матчі і 2 забитих м'ячі в складі київського клубу у всіх турнірах.

На початку березня іспанець отримав травму плеча і переніс операцію. Повне відновлення футболіста займе 2-3 місяці.

Дивіться повне відео з Франом Солем

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