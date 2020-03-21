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Зірковий футболіст "Ювентуса" Дібала з дівчиною інфіковані на коронавірус

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Пауло Дібала / twitter.com/PauDybala_JR

Півзахисник італійського "Ювентуса" Пауло Дібала зізнався, що заразився на коронавірус. Разом з ним інфікована і його дівчина.

Інформацію про зараження на Covid-19 Дібала розмістив в соцмережах.

"Привіт всім, я хотів повідомити вам, що ми щойно отримали результати тесту Covid-19. Ми з Оріаною отримали позитивний результат. На щастя, ми в ідеальному стані. Дякуємо за ваші повідомлення та привітання для всіх", – написав Дібала.

До слова Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Він став третім гравцем "Ювентуса", в якого виявили коронавірус. Першим був захисник Даніеле Ругані. Згодом вірус виявили і в півзахисника Блеза Матюіді.

  • Станом на 21 березня, в Італії на коронавірус захворіло понад 53 578 людей, 4 825 з яких померло. Натомість одужали 6 072 людини.
  • Серед померлих – три українки.
  • В Італії на коронавірус захворіло вже щонайменше 2629 медичних працівників, 13 з яких померло.
  • В місті Бергамо тіла померлих від коронавірусу доводиться перевозити з міста. Місцевий крематорій просто не може впоратися з такою великою кількістю тіл.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Здоров'я Ювентус Спорт Футбол
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