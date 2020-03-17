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Зірковий футболіст "Ювентуса" розповів про самопочуття після зараження коронавірусом

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Даніеле Ругані / ФК "Ювентус"

Першим захворівшим коронавірусом в Серії А був захисник "Ювентуса" Даніеле Ругані. Італійський гравець розповів, як проходить його процес одужання.

Футболіст підкреслив, що найскладніше під час хвороби – це дотримуватися самоізоляції.

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У мене все добре – я не відчував якихось серйозних симптомів. Я почуваю себе щасливчиком, але в той же час, я відчув дуже серйозний удар. Моє захворювання стало першим в Серії А – це підвищило увагу до вірусу. Я сумую за своїм близьким. Ізоляція йде дуже довго і нудно. Це необхідно і я готовий терпіти, щоб скоріше побачити своїх рідних людей,
– сказав Ругані.

  • Коронавірус виявлений вже у 10 гравців чемпіонату Серії А. Першим заразився захисник "Ювентуса" Даніеле Ругані, також вірус підтверджено у шести гравців "Сампдорії" – Маноло Габбьядіні, Омара Коллі, Альбіна Екдаля, Мортена Торсбі, Антоніо Ла Гуміни і Фабіо Депаолі.
  • Також вірус COVID-19 підтвердили у трьох гравців Фіорентини – форвардів Душана Влаховіча і Патріка Кутроне, а також захисника Хермана Песселя.
  • По всьому світу коронавірусів COVID-19 було заражено більше 155 тисяч людей, що призвело до смерті більше 5800 чоловік.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Футбол Новини Спорту Спорт Ювентус
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