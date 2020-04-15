Зірковий футболіст "Ювентуса" у футболці "Шахтаря" зіграв в цікаву гру з мамою: відео
Колишній футболіст "Шахтаря" Дуглас Коста, який нині виступає за "Ювентус", під час карантину, який він проводить в Бразилії, зіграв з мамою і двома сестрами в цікаву гру.
Коста опублікував веселе відео в Instagram разом зі своєю мамою.
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Жінка посадила перед собою трьох дітей, в тому числі і Косту в футболці "Шахтаря". Мамі задавали ряд питань (наприклад, "Хто найбільш шкідливий?"), на які вона повинна була відповісти зануренням в цукрову пудру одного з дітей.
Примітно, що для гри Дуглас Коста одягнув футболку "Шахтаря", з якого пішов у "Баварію" ще влітку 2015 року. Мама ж футболіста була в футболці "Ювентуса" – нинішньої команди бразильця.
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