Зірковий Ібрагімович офіційно оголосив про відхід з "Лос-Анджелес Гелаксі"

38-річний шведський форвард "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович не виступатиме за американський клуб в сезоні 2020-го року.

Угода зі Златаном Ібрагімовичем розрахована до 31 грудня 2019 року. Швед провів два сезони в американській команді, але тепер продовжить кар'єру в іншому місці.

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"Гелаксі" мав намір продовжити контракт з Ібрагімовичем ще на один сезон, але сторони не дійшли згоди. Раніше Corriere dello Sport повідомляв, що Златан налаштований продовжити кар'єру в "Болоньї".

Також в підписанні Ібрагімовича зацікавлені "Мілан", австралійський "Перт Глорі" і бразильський "Фламенго". Сам швед натякав на повернення в чемпіонат Іспанії.

Протягом кар'єри Златан пограв в складі "Мальме", "Аякса", "Ювентуса", "Інтера", "Мілана", ПСЖ і "Манчестер Юнайтед". Також на його рахунку 116 матчів і 62 голи в складі збірної Швеції, капітаном якої Ібрагімович був протягом кількох років.

За "Лос-Анджелес Гелаксі" Ібрагімович виступав з березня 2018 року. У минулому сезоні Златан забив 31 гол в 31 матчі чемпіонату МЛС, також на його рахунку 8 результативних передач.