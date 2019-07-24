Зірковий легіонер повернеться в "Динамо" після невдалої оренди в Німеччині

Захисник "Динамо" Карлос Самбрано повернется в Україну, для того, щоб відновити виступи за київський клуб.

У гравця збірної Перу були пропозиції з Німеччини та Італії. Про це повідомляє americatv з посиланням на Fox Sports Radio Perú.

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Раніше сам футболіст публічно заявив, що хотів би продовжити кар'єру за межами України. З "Динамо" його пов'язує контракт до літа 2021 року.

З моменту свого приходу в "Динамо" взимку 2018 року Карлос не провів за команду Олександра Хацкевича жодного офіційного матчу і влітку минулого року відправився в оренду в "Базель".

Нинішнього літа Самбрано виступав за збірну Перу на Копа Америка і повністю відіграв фінальний поєдинок, в якому перуанці поступилися Бразилії (1:3).

Команда Хацкевича відкриє офіційний сезон в неділю, 28 липня, матчем проти "Шахтаря" за Суперкубок України.