Зірковий легкоатлет Бондаренко веде блог про свої тренування: круті відео

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Богдан Бондаренко
Богдан Бондаренко / instagram.com/bondarenkobv

Український легкоатлет Богдан Бондаренко, який спеціалізується на стрибках у висоту, активно веде свою сторінку у соцмережі Instagram.

Там він публікує фото та відео своїх тренувань. 

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Деякі з них виглядають доволі специфічно, адже це особливості того виду спорту, яким займається Бондаренко. До слова, більшість відео зроблені на фоні прекрасних краєвидів у різних країнах світу.

Богдан Бондаренко – бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року, чемпіон світу у 2013 році, а також володар національного рекорду.
Найкращі його результати:

  1. 2,27 метра у приміщенні
  2. 2,42 метра на відкритому повітрі

Також Богдан Бондаренко вперше за три роки переміг на Діамантовій лізі, яка відбулася в Римі влітку 2019 року, подоплавши 2,31 метра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I like to use the inertial treadmill when there is no opportunity to run‍♂️ in the stadium. I like that there is possibility to run with any speed️ i need. But I haven’t seen that one that would not be too short for my step. Do you like to use a treadmill️ Люблю использовать инерционную беговую дорожку, когда нет возможности бегать на стадионе. Мне нравится, что ты можешь бежать с той скоростью, которая тебе необходима. Но ещё не видел такую, которая не была бы коротковата, для моего шага. А вы любите использовать беговую дорожку?

Допис, поширений Bogdan Bondarenko (@bondarenkobv)

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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