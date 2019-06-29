Зірковий легкоатлет Бондаренко веде блог про свої тренування: круті відео

Український легкоатлет Богдан Бондаренко, який спеціалізується на стрибках у висоту, активно веде свою сторінку у соцмережі Instagram.

Там він публікує фото та відео своїх тренувань.

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Деякі з них виглядають доволі специфічно, адже це особливості того виду спорту, яким займається Бондаренко. До слова, більшість відео зроблені на фоні прекрасних краєвидів у різних країнах світу.

Богдан Бондаренко – бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року, чемпіон світу у 2013 році, а також володар національного рекорду.

Найкращі його результати:

2,27 метра у приміщенні 2,42 метра на відкритому повітрі

Також Богдан Бондаренко вперше за три роки переміг на Діамантовій лізі, яка відбулася в Римі влітку 2019 року, подоплавши 2,31 метра.

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