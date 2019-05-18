Зірковий легкоатлет Бондаренко вперше за два роки виступив на офіційних змаганнях

Український висотник Богдан Бондаренко вперше з 2017 року взяв участь в офіційних змаганнях.

Бондаренко змагався на другому етапі "Діамантової ліги" в Шанхаї. Наш чемпіон світу-2013 і бронзовий призер Олімпіади-2016 посів 10 місце з результатом 2.19 метра (зійшов на висоті 2.25).

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До прикладу, переможець змагання Ю Ванг з Китаю взяв планку 2.28 метра. Зазначимо, що особистий рекорд Бондаренка 2.42 метра.

Востаннє Богдан Бондаренко виходив на старт на чемпіонаті світу-2017 в Лондоні. Після цього він майже два роки відновлювався після операції на стопі.

Спорт 24 писав, що на першому етапі Діамантової ліги в Досі сенсаційну перемогу здобула українка Ярослава Магучіх.

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