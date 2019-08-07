Зірковий Мейвезер тренується в залі, натякнувши на своє повернення: відео
Екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер опублікував нове відео на своїй Instagram-сторінці.
Як можна побачити, Флойд демонструє прекрасну форму і рефлекси, працюючи на груші-розтяжці.
Несподівано: Флойд Мейвезер жорстко пройшовся по Ломаченку
Таким чином, американський боксер підігріває інтерес до чуток про можливий реванш з чемпіоном Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в напівсередній вазі Менні Пак'яо.
До слова, Мейвезер провів останній бій 31 грудня минулого року. У виставковому поєдинку Флойд легко переміг японського кікбоксера Теншіна Насукаву.
Раніше Спорт 24 писав, що український чемпіон світу WBA, WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) назвав Мейвезера суперником мрії.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі