Зірковий Мейвезер тренується в залі, натякнувши на своє повернення: відео

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Флойд Мейвезер може повернутися на ринг
Флойд Мейвезер може повернутися на ринг / Фото з відкритих джерел

Екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер опублікував нове відео на своїй Instagram-сторінці.

Як можна побачити, Флойд демонструє прекрасну форму і рефлекси, працюючи на груші-розтяжці.

Несподівано: Флойд Мейвезер жорстко пройшовся по Ломаченку

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@mayweatherpromotions

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Таким чином, американський боксер підігріває інтерес до чуток про можливий реванш з чемпіоном Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в напівсередній вазі Менні Пак'яо.

До слова, Мейвезер провів останній бій 31 грудня минулого року. У виставковому поєдинку Флойд легко переміг японського кікбоксера Теншіна Насукаву.

Раніше Спорт 24 писав, що український чемпіон світу WBA, WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) назвав Мейвезера суперником мрії.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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