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Зірковий Надаль програв матч за збірну Іспанії вперше за 16 років

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Рафаель Надаль / Фото з відкритих джерел

Перша ракетка світу Рафаель Надаль, який поступився у чвертьфіналі ATP Cup бельгійця Давіда Гоффену 4:6, 6:7, програв перший одиночний матч за збірну з 2004 року.

Тоді 33-річний іспанець програв Іржі Новаку, що завершив кар'єру в 2007 році. До цієї поразки Надаль здобув за збірну Іспанії 32 перемоги поспіль.

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Щоправда, Рафа швидко відійшов від невдачі і в дуеті з Пабло Каррєно-Бустою забезпечив Іспанії путівку в півфінал.

Вже у півфіналі ATP Cup-2020 збірна Іспанії зустрічалася з Австралією. Перемога Надаля над Алексом де Мінуаром забезпечила іспанцям вихід у фінал, де вони зіграють із Сербією. Фінал відбудеться 12 січня.

Зазначимо, що асоціація тенісистів-професіоналів першим великим турніром 2020 року вирішила зробити командний турнір. Прем'єрний Кубок АТР зібрав 24 збірні.

Масштабний захід з призовим фондом в 15 мільйонів доларів проходить в трьох австралійських містах: Брісбені, Перті та Сіднеї.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс ATP
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