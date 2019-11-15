Зірковий Надаль вп'яте у кар'єрі завершить сезон першою ракеткою світу
33-річний іспанський тенісист Рафаель Надаль збереже за собою перший рядок світового рейтингу.
Напередодні Роджер Федерер в заключному матчі групового етапу Підсумкового турніру в двох сетах (6:4, 6:3) обіграв Новака Джоковича. Цей результат гарантував Рафаелю Надалю перший рядок в рейтингу АТР за підсумками 2019 року.
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Раніше за свою кар'єру Надаль фінішував на першому рядку світової класифікації в 2008, 2010, 2013 та 2017 роках. Лідером за цим показником залишається американець Піт Сампрас (6 сезонів).
У 2019 році Надаль став чемпіоном Roland Garros та Відкритого чемпіонату США, мастерсів у Римі й Монреалі, був фіналістом Відкритого чемпіонату Австралії та півфіналістом Wimbledon, зіграв в 1/2 фіналу на мастерсах в Індіан-Веллсі, Монте-Карло і Мадриді.
15 листопада іспанський тенісист проведе поєдинок третього кола Підсумкового турніру проти грека Стефаноса Ціціпаса, який вже гарантував собі участь у півфіналі.
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