Зірковий нападник "Аяксу" познущався над суперником, який впав після підкату у матчі ЛЄ: відео

33-річний нападник "Аякса" Раян Бабель, який взимку вдруге повернувся в команду з Амстердама, відзначився дивним епізодом в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Хетафе" (0:2).

На 55-й хвилині Бабель зніс оборонця господарів Алана Ньйома. Арбітр вирішив "нагородити" форварда жовтою карткою, після чого Раян впав на землю, вдаючи нестерпний біль. Потім нідерландець підбіг до Ньйома і почав насміхатись з нього, накульгуючи поряд.

Читайте також: Нічиї МЮ та "Севільї", перемоги "Інтера" і "Роми": відеоогляди матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

Форвард "Аякса" порахував, що опонент симулює і вирішив продемонструвати, що його театральні вміння нітрохи не гірше, ніж у Ньома. Обидва учасники епізоду отримали по жовтій картці.

Ryan Babel has me in stitchers here pic.twitter.com/hAotaKBh3s — Scouser Chris (@ScouserChrisLFC) February 20, 2020

У підсумку іспанці забили ще один м'яч і ускладнили для "Аякса" вихід у наступну стадію турніру.