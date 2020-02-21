Зірковий нападник "Аяксу" познущався над суперником, який впав після підкату у матчі ЛЄ: відео
33-річний нападник "Аякса" Раян Бабель, який взимку вдруге повернувся в команду з Амстердама, відзначився дивним епізодом в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Хетафе" (0:2).
На 55-й хвилині Бабель зніс оборонця господарів Алана Ньйома. Арбітр вирішив "нагородити" форварда жовтою карткою, після чого Раян впав на землю, вдаючи нестерпний біль. Потім нідерландець підбіг до Ньйома і почав насміхатись з нього, накульгуючи поряд.
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Форвард "Аякса" порахував, що опонент симулює і вирішив продемонструвати, що його театральні вміння нітрохи не гірше, ніж у Ньома. Обидва учасники епізоду отримали по жовтій картці.
У підсумку іспанці забили ще один м'яч і ускладнили для "Аякса" вихід у наступну стадію турніру.
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