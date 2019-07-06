Зірковий нападник "Челсі" офіційно продовжить кар'єру в Іспанії

Лондонський "Челсі" та мадридський "Атлетіко" досягли угоди щодо трансферу нападника Альваро Морати. У 2020 році Мората стане повноцінним футболістом мадридського клубу.

26-річний Мората перейшов у мадридський "Атлетіко" на правах оренди в минуле зимове трансферне вікно.

Читайте також: Топ-трансфери літа 2019: онлайн

Після закінчення терміну орендної угоди влітку 2020 року іспанський форвард укладе з "Атлетіко" повноцінний контракт.

| Acuerdo con el @ChelseaFC_Sp para el traspaso de @AlvaroMorata a partir del 1 de julio de 2020. Nuestro delantero jugará esta temporada en calidad de cedido y su traspaso definitivo se hará efectivo al inicio de la 2020-21

https://t.co/SR4HRjmAuY#AúpaAtleti pic.twitter.com/OjiLeoyk77 — Atlético de Madrid (@Atleti) 6 липня 2019 р.

Мората перейшов у "Челсі" з мадридського "Реала" влітку 2017 року. Чинний контракт Морати з "Челсі" розрахований до 30 червня 2022 року.

У минулому сезоні Мората взяв участь у 15 матчах чемпіонату Іспанії, забив 6 голів і віддав результативну передачу. Також Мората виступає у складі національної команди Іспанії з 2014 року.

У літнє трансферне вікно лави "Атлетіко" покинув зірковий півзахисник Родрі . Він продовжить кар'єру на "туманному Альбіоні". Мадридський клуб також покинули: Хуанфран, Дієго Годін, Лукас Ернандес. Покине команду й Антуан Грізманн.

Водночас "матрацники" заплатили понад 120 мільйонів євро за Жоау Фелікса з португальської "Бенфіки".

У свою чергу "Челсі" у літнє міжсезоння покину Еден Азар. Він перейшов у "Реал". Також лондонці змінили головного тренера. Замість Мауріціо Саррі "Челсі" очолив Френк Лемпард.