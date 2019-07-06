Зірковий нападник "Челсі" офіційно продовжить кар'єру в Іспанії

83 Читать новость на русском
Альваро Мората
Альваро Мората / twitter.com/AlvaroMorata

Лондонський "Челсі" та мадридський "Атлетіко" досягли угоди щодо трансферу нападника Альваро Морати. У 2020 році Мората стане повноцінним футболістом мадридського клубу.

26-річний Мората перейшов у мадридський "Атлетіко" на правах оренди в минуле зимове трансферне вікно.

Читайте також: Топ-трансфери літа 2019: онлайн

Після закінчення терміну орендної угоди влітку 2020 року іспанський форвард укладе з "Атлетіко" повноцінний контракт.

Мората перейшов у "Челсі" з мадридського "Реала" влітку 2017 року. Чинний контракт Морати з "Челсі" розрахований до 30 червня 2022 року.

У минулому сезоні Мората взяв участь у 15 матчах чемпіонату Іспанії, забив 6 голів і віддав результативну передачу. Також Мората виступає у складі національної команди Іспанії з 2014 року.

У літнє трансферне вікно лави "Атлетіко" покинув зірковий півзахисник Родрі. Він продовжить кар'єру на "туманному Альбіоні". Мадридський клуб також покинули: Хуанфран, Дієго Годін, Лукас Ернандес. Покине команду й Антуан Грізманн.

Водночас "матрацники" заплатили понад 120 мільйонів євро за Жоау Фелікса з португальської "Бенфіки".

У свою чергу "Челсі" у літнє міжсезоння покину Еден Азар. Він перейшов у "Реал". Також лондонці змінили головного тренера. Замість Мауріціо Саррі "Челсі" очолив Френк Лемпард.

blog_ava
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні
28521
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери Челсі Атлетіко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
НБА: головні переходи 2019
сьогодні 14:38 НБА: головні переходи 2019
70
Трансфери команд УПЛ: онлайн
5 липня 19:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
6400
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 16:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
2938
Теофімо Лопес, який погрожує Ломаченку, побував у нокдауні: відео
сьогодні 11:03 Теофімо Лопес, який погрожує Ломаченку, побував у нокдауні: відео
1601
Хто такий Сергій Бубка: від світових рекордів до скандалу з хабарем за Олімпіаду
5 липня 12:02 Хто такий Сергій Бубка: від світових рекордів до скандалу з хабарем за Олімпіаду
Олена Кандяк 1720
Новини
Більше новин
Залиште відгук