Зірковий нападник "Реала" Гарет Бейл відкриває ресторан із цікавою тематикою – фото

Відомий футболіст відкриває вже свій другий такий заклад. Тепер це буде бар-ресторан із тематикою гольфу, який відчинеться вже влітку у рідному для футболіста Уельсі.

Про це повідомляє відоме іспанське видання Marca. Гарет Бейл продовжує кар’єру підприємця.

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Масштабність цього проєкту ресторану полягає в тому, що в середині будуть декілька невеликих полів для гольфу.

Я не збираюся грати в футбол вічно, тому я зацікавлений займатися цим бізнесом, особливо в Уельсі,

– пояснив свою ідею Бейл.

У 2017 році Бейл відкрив спортбар в центрі Кардіффа, футболіст є великим фанатом гольфу.



Бар-ресторан RAP.59

Бар-ресторан отримав назву – PAR.59. Футболіст "Реала", який вже має інший бізнес у центрі Кардіффа під назвою Eleven, який оформлений у футбольному стилі.

Додамо, що футболіст сам декілька кілька разів їздив до Кардіффа протягом останніх місяців, щоб контролювати створення проєкту та висловити свою думку архітекторам, відповідальним за будівництво бізнесу.



Новий проєкт Гарета Бейла

Додамо, що валлієць разом зі всіма гравцями "Реала" змушений дотримуватися ізоляції через епідемію коронавірусу в Іспанії.

У сезоні 2019/20 Гарет Бейл зіграв всього 24 матчі, із них 14 поєдинків в іспанській Ла Лізі та відзначився двома результативними ударами та двома асистами.

Мадридський "Реал" займає другу сходинку турнірної таблиці, у активі якого 56 набраних пунктів. Команда поступається лідеру чемпіонату "Барселоні" двома очками.

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