Зірковий новачок "Баварії" через травму не зіграє до кінця року

Мюнхенська "Баварія" зіштовхнулася із серйозними кадровими проблемами після матчів національних збірних. За два матчі мюнхенці втратили двох основних футболістів.

У суботу, 19 жовтня, центральний оборонець Ніклас Зюле не зміг дограти матч Бундесліги, в якому "Баварія" грала проти "Аугсбурга". У Зюле діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

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У 2019 році Зюле вже точно не зіграє. Наразі під загрозою друга половина сезону та Євро-2020.

Разом з тим, "Баварії" доведеться найближчим часом обійтися без зіркового новачка Лукаса Ернандеса.

У гостьовому матчі Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса" захисник отримав частковий розрив внутрішньої зв'язки правого гомілкостопу. Такий діагноз був поставлений медичним департаментом клубу.

Після проведення МРТ-сканування стало відомо, що захиснику доведеться пройти операцію. Відтак, 2019 рік для француза також завершений.

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Як відомо, Лукас приєднався до "Баварії" влітку. Мюнхенці заплатили за француза мадридському "Атлетіко" 80 мільйонів євро. Це найдорожчий трансфер в історії не тільки "Баварії", але й чемпіонату Німеччини.