Зірковий новачок "Динамо" продемонстрував свій розкішний автомобіль в Україні: відео

Новачок київського "Динамо" Жерсон Родрігес починає адаптуватися до життя в Україні.

Футболіст все ще звикає до життя в новій країні. Гравець показав свій шикарний "Бентлі", який тільки доставили в Україну.

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Чим відомий Жерсон Родрігес?

За збірну Люксембургу форвард відіграв 16 матчів, а також двічі протистояв Україні у відборі до ЧЄ-2020. У складі "Джубіло Івате" в нинішньому сезоні Жерсон Родрігес провів 18 матчів, забивши 7 м'ячів.



Після першого матчу між Люксембургом та Україною виник скандал щодо натуралізації Жуніора Мораеса. У відповідь на закиди щодо Мораеса ЗМІ написали, що Родрігес був натуралізований неправильно.



Україна не вимагала технічної поразки для Люксембургу, але передала всі дані про футболіста Литві. Литовці також грали проти Люксембургу.



Спорт24 писав, що Родрігес – етнічний португалець, уродженець міста Прагал. Люксембурзьких родичів у нього немає. Виховувався Жерсон у французькому "Метці", до Великого Герцогства перебрався у 2013 році. Таким чином, Родрігес міг порушити правила щодо натуралізації. Втім, ця справа не отримала продовження.



Саме Родрігесу збірна України має завдячувати трьома очками в рамках кваліфікації Євро-2020. У матчі, який відбувся у Люксембурзі, він забив гол у власні ворота наприкінці матчу. Це й принесло Україні важливу перемогу.