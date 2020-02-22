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Зірковий Нойєр пропустив ганебний гол у матчі Бундесліги: відео фейлу

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Мануель Нойєр / Getty Images

Воротар "Баварії" Мануель Нойєр допустив результативну помилку в матчі 23-го туру Бундесліги з "Падерборном".

Наприкінці першого тайму "Падерборн" організував чи не єдину свою атаку, яка завершилась епічним голом.

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Після закидання на Србени правим флангом Нойєр вирішив у звичній для себе манері вийти з воріт та зіграти на випередження. Гравець "Падерборна" випередив голкіпера, відтіснив його корпусом, посадив на п'яту точку Алабу та знущально закотив м'яч у ворота "Баварії".

Відео фейлу Нойєра

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Баварія
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