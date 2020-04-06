Зірковий одноклубник Ярмоленка збив дружину в жорсткому підкаті: відео
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Футболіст англійського "Вест Хема" Джек Вілшир не може без футболу. Під час карантину партнер українця Андрія Ярмоленка вирішив зіграти у футбол проти дружини. Це вийшло у подружжя Вілширів дуже ефектно.
Вілшир як джентльмен віддав м'яч своїй дружині Мішель. Дружина Джека не встигла обробити м'яч, як гравець у жорсткому підкаті відібрав його.
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Обидвоє опинилися на газоні, після чого Джек побіг з м'ячем. Дружина сприйняла витівку свого чоловіка з гумором.
- Джек та Мішель разом з 2015 року. У 2017 році закохані одружилися, а 10 травня 2018 року у Вілширів народилася дочка Сієнна.
- Також у Вілшира двоє дітей від колишньої дівчини Лорен Ніл: син Арчі Джек Вілшир і дочка Делайл Грейс Вілшир.
- Джек виступав за "Арсенал", "Болтон", "Борнмут" та збірну Англії.
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