Зірковий Роналдінью вийшов із в'язниці, застава за футболіста – понад 1 мільйон доларів

Колишня зірка іспанської "Барселони" Роналдінью та його брат залишили парагвайську в'язницю і тепер перебуватимуть під домашнім арештом у готеліі в Асунсьйоні під наглядом поліції.

Про це повідомило видання Football Espana. За них була внесена застава у вигляді чималої суми – 1,6 мільйона доларів.

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Зазначимо, що колишнього нападника Роналдінью та його брата затримала поліція Парагваю за підозрою у в'їзді в Асунсьйон за підробленими документами. На допиті Роналдінью і його брат вказали саме на представників фонду, які надали підроблені документи. Власницею фонду виявилась місцева бізнес-леді 48-річна Далія Анжеліка Лопес.

Футболіст відсвяткував своє 40-річчя у в'язниці. Роналдінью вже встиг взяти участь у фіналі тюремного турніру і забив п'ять голів і зробив шість результативних передач. Що цікаво, головним призом став не кубок чи медалі, а 16-кілограмове порося.

У 2019 році у футболіста арештували 57 об'єктів нерухомості через штраф, який його зобов'язала виплатити прокуратура штату.

Додамо, що видання ESPN повідомляє, що компанія EA Sports може прибрати картки Роналдінью з футбольного симулятора FIFA 20 через те, що футболіст потрапив до в'язниці в Парагваї.



Картки Роналдінью у FIFA 20

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