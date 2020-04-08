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Зірковий Роналду оцінив челендж від української легкоатлетки Левченко

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Юлія Левченко / facebook.com/levchenkouu

Зірковий португалець Кріштіану Роналду започаткував челендж із вправи для пресу на час. Футболіст кинув виклик іншим спортсменам, щоб ті спробували побити його рекорд.

Португалець виконав за 45 секунд 142 скручування пресу. Спортсмени активно взялись за цей челендж, щоб перевершити футболіста, не виключенням стали і українські спортсмени.

Варто побачити Олімпійська чемпіонка Кастер Семеня переплюнула рекорд зіркового Роналду: відео

Однією із перших свої сили спробувала українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка спеціалізується на стрибках у висоту. Спортсменці вдалось показати доволі непоганий результат за 45 секунд – 80 скручувань.

Цим Юлія поділилась у своєму інстаграмі та передала естафету своїм друзям.

Неділя. Nike Living Room Cup – перший тиждень. Результат за 45 секунд – 80 скручувань. Дякую, Роналду. Передаю цю спекотну вправу іншим,
– написала Юлія.

Роналду побачив пост української легкоатлетки та оцінив це. Португалець поширив у свою сторіс пост Юлії поставивши схвальний смайл.


Юлія Левченко у сторіс Роналду / скріншот 24 каналу

Додамо, що мало кого пости португалець викладає у себе у профілі.

Зазначимо, що рекорд португальця вже побила олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Кастер Семеня. Їй вдалося зробити 176 скручувань за 45 секунд.

Досягнення Юлії Левченко

  • Чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2014 року.
  • Бронзова призерка чемпіонату світу серед юніорів (2016).
  • У 2017 році у Лондоні Юлія здобула срібну нагороду чемпіонату світу.
  • Дворазова чемпіонка Європи серед молоді (2017, 2019).
  • Здобула срібло на чемпіонаті Європи в приміщенні у 2019 році у Глазго. Раніше у 2017 році здобула бронзу змагань у Белграді.
  • Найкращий результат – 1,94 м у приміщенні та 2,01 м на відкритому повітрі.
  • Легкоатлетка є володаркою національного рекорду серед юніорів.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Карантин в Україні 2020 Кріштіану Роналду Юлія Левченко Легка атлетика Новини Спорту Спорт
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