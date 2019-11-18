Зірковий Роналду пообіцяв побити неймовірний світовий рекорд

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Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

У заключному матчі відбору Євро-2020 Португалія обіграла Люксембург. Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 2:0.

Один з результативних ударів португальців на свій рахунок записав Кріштіану Роналду. Даний гол став для футболіста 99-м у футболці національної команди.

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Португальцю залишилося забити 10 м’ячів, щоб повторити світовий бомбардирський рекорд, який належить іранцю Алі Даеї – 109 голів.

"Всі рекорди повинні бути побиті, і цей рекорд я поб'ю", – сказав Роналду, якого цитує ВВС.

Збірна Португалії напередодні гарантувала собі путівку в фінальну стадію Євро-2020, фінішувавши на другому місці в турнірній таблиці групи В. Перше – у команди збірної України.

Люксембург – Португалія відеоогляд матчу

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду Португалія
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