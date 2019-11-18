Зірковий Роналду пообіцяв побити неймовірний світовий рекорд
У заключному матчі відбору Євро-2020 Португалія обіграла Люксембург. Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 2:0.
Один з результативних ударів португальців на свій рахунок записав Кріштіану Роналду. Даний гол став для футболіста 99-м у футболці національної команди.
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Португальцю залишилося забити 10 м’ячів, щоб повторити світовий бомбардирський рекорд, який належить іранцю Алі Даеї – 109 голів.
"Всі рекорди повинні бути побиті, і цей рекорд я поб'ю", – сказав Роналду, якого цитує ВВС.
Збірна Португалії напередодні гарантувала собі путівку в фінальну стадію Євро-2020, фінішувавши на другому місці в турнірній таблиці групи В. Перше – у команди збірної України.
Люксембург – Португалія відеоогляд матчу
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