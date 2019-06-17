Зірковий російський боксер у кровавому бою зазнав нищівної поразки: відео

Колишній претендент на титул чемпіона світу у важкій вазі Інлунга Макабі (25-2, 24 КО) переміг росіянина Дмитра Кудряшова (23-3, 23 КО) в головному бою вечора боксу в Єкатеринбурзі.

Африканець весь поєдинок диктував свої умови, програвши лише в четвертому раунді, при цьому в другій трихвилинці він відправив Кудряшова в нокдаун.

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В четвертому раунді на обличчі росіянина утворилася сильна кровотеча з носа. З цієї причини рефері був змушений зупинити поєдинок, але після консультації з лікарем суддя дозволив росіянину продовжити бій.

Вирішальним став п'ятий раунд, по ходу якого арбітр прийняв рішення зупинити бій через побої на обличчі Кудряшова.

Макабі переміг достроково і завоював титул WBC Silver. З великою часткою ймовірності, в наступному поєдинку він поб'ється за повноцінний пояс.

Зазначимо, що в іншому поєдинку вечора боксу в Росії 31-річний уродженець Вінниці Роман Головащенко (20-4, 18 КО) зустрівся з російським проспектом Олексієм Єгоровим (9-0, 7 КО) і програв нокаутом в третьому раунді.

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