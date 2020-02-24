Зірковий російський боксер заарештований у США за водіння в нетверезому вигляді

Російський боксер Сергій Ковальов в ніч на понеділок, 24 лютого, був заарештований в Лос-Анджелесі за водіння в нетверезому вигляді.

За інформацією TMZ Sports, патруль Лос-Анджелеса зупинив спортсмена в 2:00 за місцевим часом.

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За припущеннями поліцейських, Сергій Ковальов, який перебував за кермом, міг бути п'яним, спортсмена доставили в поліцейську дільницю. Близько 7:35 ранку Сергія випустили під підписку про невиїзд.

В даний час відносно Ковальова триває розгляд по іншій справі: в червні 2018 року він був заарештований в Каліфорнії за звинуваченням в нападі на жінку на вечірці, а потім випущений під заставу. Потерпілою виявилася американська модель Джеймі Фронтц. Досудове засідання призначене на 8 квітня.

У листопаді 2019 року Ковальов програв нокаутом в 11-му раунді мексиканцю Саулю Альваресу і розлучився з титулом чемпіона світу за версією WBO. У послужному списку росіянина 34 перемоги (у тому числі 29 нокаутом) в професійному боксі, чотири поразки і одна нічия.