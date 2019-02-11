Зірковий російський футболіст потрапив у епіцентр сімейного скандалу

Аліса Аршавіна, яка є дружиною екс-нападника "Зеніта", "Арсенала" і збірної Росії Андрія Аршавіна, подала на футболіста заяву в поліцію.

За інформацією телеграм-каналу Mash, Аліса звинувачує екс-футболіста збірної Росії в тому, що він відібрав у неї машину Mercedes GL 350 і зажадав повернути гроші, які давав їй раніше. В іншому випадку Аршавін пообіцяв відправити дружину до в'язниці.

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При цьому джерело повідомило, що Аліса Аршавін має в своєму розпорядженні аудіозаписи з телефонними погрозами, залякуваннями в'язницею і кримінальними статтями.

Раніше стало відомо, що Аршавін розлучився з Алісою. Однак офіційного розлучення ще не було. У пари є спільна дочка.

Андрій Аршавін у складі "Зеніта" тричі ставав чемпіоном Росії, вигравав Кубок і Суперкубок країни, а також Кубок і Суперкубок УЄФА.

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